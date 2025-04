Dalle melodie napoletane ai Pink Floyd in chiave jazz | concerto d’organo a Villa d’Almè

Villa d'Almè. Il Circolo ACLI, in collaborazione con la Parrocchia di Villa d'Almè, propone un singolare concerto d'organo intitolato "Primo Libro di Canzoni per sognare". L'evento, inserito nella rassegna musicale "Villa in musica 2025", si terrà mercoledì 30 aprile (con inizio alle ore 20.45) allo strumento ad unica tastiera costruito dai Fratelli Serassi nel 1797 per la Chiesa parrocchiale dei Ss. Faustino e Giovita. Si tratta, in effetti, di una vera e propria carrellata nell'universo della canzone del Novecento, che a partire da alcune celebri melodie napoletane toccherà vari generi, dal pop al rock alla canzone d'autore, con qualche spiccata incursione nel musical e nella musica per film. Il tutto arrangiato e riletto secondo moduli cari alla prassi del jazz e affidato a uno specialista del genere, il maestro Roberto Olzer.

