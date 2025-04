Caffè Florian il più antico al mondo | tra marmi putti e specchi

Siamo a Venezia. Sotto i portici delle Procuratie Nuove, affacciato sulla scenografica e stupenda Piazza San Marco, si trova un salotto dorato dove il tempo si è fermato: il Caffè Florian. Inaugurato il 29 dicembre 1720 da Floriano Francesconi con il nome Alla Venezia Trionfante, è il Caffè più antico ancora in attività al mondo. Nel giro di pochi mesi i veneziani iniziarono a chiamarlo semplicemente "Florian", e da allora quel nome è diventato leggenda. Qui, tra specchi antichi, stucchi dorati, velluti e boiserie, passato e presente si intrecciano in un'atmosfera che sa di nobiltà decaduta, di feste in maschera, di intrighi e di amore per il bello. Varcare la soglia del Caffè Florian non è solo prendere un Caffè: è partecipare a una rappresentazione teatrale che va in scena, ininterrottamente, da più di trecento anni.

