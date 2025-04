Concorso docenti PNRR 2 infanzia e primaria | calendario prove orali per Regione In aggiornamento

Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 3060/2024, stanno per iniziare. Le Commissioni esaminatrici hanno iniziato a pubblicare le convocazioni ufficiali, che seguono il calendario stabilito. I candidati ammessi riceveranno la convocazione tramite la piattaforma ufficiale dedicata alle Procedure selettive e concorsi.

Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali per Regione [In aggiornamento] - Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 3060/2024, stanno per iniziare. Le Commissioni esaminatrici hanno iniziato a pubblicare le convocazioni ufficiali, che seguono il calendario stabilito. I candidati ammessi riceveranno la convocazione tramite la piattaforma ufficiale dedicata alle Procedure selettive e concorsi.

Concorso docenti PNRR 2: pubblicati i quadri di riferimento per la prova scritta della scuola secondaria - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha reso note le date delle prove scritte per il concorso docenti PNRR 2 attraverso il portale Inpa. Le prove per l'infanzia e la primaria si terranno il 19 febbraio 2025, mentre quelle per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono programmate per i giorni 25

Percorsi abilitanti docenti vincitori concorso PNRR 1: ecco l'accordo tra MIM e MUR [Nota] - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) hanno siglato un accordo per facilitare i percorsi abilitanti destinati ai docenti vincitori del concorso PNRR 1. La nota ufficiale evidenzia le problematiche legate all'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU/CFA), dovute alla distribuzione disomogenea delle classi di concorso nelle diverse

