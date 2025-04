Apnea medaglie e piazzamenti di vertice | il Sub Prato brilla a Firenze

Prato, 28 aprile 2025 - Nei giorni scors è andata in archivio la prima edizione del “Trofeo Apnea Firenze”, che ha visto atleti di tutta Italia sfidarsi presso la piscina Nannini del capoluogo toscano. Alla competizione ha preso parte anche una delegazione del Sub Prato, che a suon di medaglie e prestazioni positive ha conquistato il quinto posto finale nella graduatoria delle società. Medaglia d'oro per Lorenzo Gaggii in categoria “elite Dynb bipinna, con il compagno di squadra Simone Pieri settimo. Gradino più alto del podio anche per Davide Fantini, nella categoria “esordienti con attrezzi”. Avanti con Marco Rinella, bronzo nella “seconda categoria pinne”. Fra le atlete, terzo posto e medaglia di bronzo nella “prima categoria attrezzi” per Claudia Marzoli, precedendo in rapida successione le compagne di squadra Monica Tattini, Giulia Fabiani, Veronica Petrullo. Sport.quotidiano.net - Apnea, medaglie e piazzamenti di vertice: il Sub Prato brilla a Firenze Leggi su Sport.quotidiano.net , 28 aprile 2025 - Nei giorni scors è andata in archivio la prima edizione del “Trofeo”, che ha visto atleti di tutta Italia sfidarsi presso la piscina Nannini del capoluogo toscano. Alla competizione ha preso parte anche una delegazione del Sub, che a suon die prestazioni positive ha conquistato il quinto posto finale nella graduatoria delle società. Medaglia d'oro per Lorenzo Gaggii in categoria “elite Dynb bipinna, con il compagno di squadra Simone Pieri settimo. Gradino più alto del podio anche per Davide Fantini, nella categoria “esordienti con attrezzi”. Avanti con Marco Rinella, bronzo nella “seconda categoria pinne”. Fra le atlete, terzo posto e medaglia di bronzo nella “prima categoria attrezzi” per Claudia Marzoli, precedendo in rapida successione le compagne di squadra Monica Tattini, Giulia Fabiani, Veronica Petrullo.

