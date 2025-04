Del Debbio | Io in seminario a 16 anni tra gli anni più belli della mia vita

seminario dai 16 ai 18 anni», una vocazione nata quando «ero piccolo e frequentavo molto la parrocchia, ero chierichetto, questo mondo mi affascinava e così, ad un certo punto della mia vita, ho pensato di fare il prete». A dirlo, ospite di “Un Giorno da Pecora“, su Rai Radio1, è il giornalista e conduttore Paolo Del Debbio intervistato da Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani. Che ricordo ha di quel breve periodo? «Sono stati due anni tra i più belli della mia vita». Come mai ha deciso di abbandonare il seminario allora? «Perché poi, la sera, mi veniva una certa malinconia, una certa tristezza. Chissà, forse mi mancava la famiglia». Si è mai chiesto se la sua fu una scelta corretta? «Devo dire che per qualche anno mi è rimasto il dubbio se se avessi fatto bene oppure no anche se non mi sono mai distaccato dal discorso religioso». Leggi su Open.online «Sono stato indai 16 ai 18», una vocazione nata quando «ero piccolo e frequentavo molto la parrocchia, ero chierichetto, questo mondo mi affascinava e così, ad un certo puntomia, ho pensato di fare il prete». A dirlo, ospite di “Un Giorno da Pecora“, su Rai Radio1, è il giornalista e conduttore Paolo Delintervistato da Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani. Che ricordo ha di quel breve periodo? «Sono stati duetra i piùmia». Come mai ha deciso di abbandonare ilallora? «Perché poi, la sera, mi veniva una certa malinconia, una certa tristezza. Chissà, forse mi mancava la famiglia». Si è mai chiesto se la sua fu una scelta corretta? «Devo dire che per qualche anno mi è rimasto il dubbio se se avessi fatto bene oppure no anche se non mi sono mai distaccato dal discorso religioso».

Su altri siti se ne discute

“Sono il parroco di Cologno Monzese: dico ‘messa’ tutti giorni. Sono stato in seminario dai 16 ai 18 anni, andai via perché forse mi mancava la famiglia”: lo rivela Paolo Del Debbio - Paolo Del Debbio, conduttore di “Dritto e Rovescio” su Rete4, è stato ospite a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 e ha rivelato: “Sono stato in seminario dai 16 ai 18 anni, una vocazione nata quando ero piccolo e frequentavo molto la parrocchia, ero chierichetto, questo mondo mi affascinava e così, ad un certo punto della mia vita, ho pensato di fare il prete. Sono stati due anni tra i più belli della mia vita”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Andrea Scanzi: “Io al posto di Del Debbio a Rete4? Sarei un deficiente. Direi sì a un programma di interviste” - Andrea Scanzi commenta l'indiscrezione di un sondaggio di Mediaset sul suo nome per un programma in prima serata su Rete4 dal prossimo anno: "La conduzione di un talk show? Mai, non ne sono capace".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Otto marzo, Miriam: «Io, arbitra di 16 anni, e gli insulti sessisti sul campo da gioco» - In occasione della Festa della Donna, Miriam, una giovane arbitra, ha parlato della sua esperienza in campo. Le parole Oggi è l’8 marzo e i giornali riflettono molto sulla condizione delle donne in Italia e non solo. Il Corriere della Sera propone un’intervista a Miriam, 16enne arbitra che domenica 23 febbraio ha vissuto l’esperienza di […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Sono il parroco di Cologno Monzese: dico ‘messa’ tutti giorni; Paolo Del Debbio: Non lascio Dritto e Rovescio, Berlusconi è contento. A Mediaset mi chiamano parroco; Paolo Del Debbio: «Da giovane volevo fare il prete, ora a Mediaset mi chiamano il parroco di Cologno. E non me; Paolo Del Debbio: Volevo diventare sacerdote, ma ho sentito il richiamo dell'amore fisico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Del Debbio: «Io in seminario a 16 anni, tra gli anni più belli della mia vita» - Il giornalista a Un Giorno da Pecora: «Poi me ne andai, forse mi mancava la famiglia» L'articolo Del Debbio: «Io in seminario a 16 anni, tra gli anni più belli della mia vita» proviene da Open. 🔗msn.com

Paolo Del Debbio: «Da giovane volevo fare il prete, ora a Mediaset mi chiamano il parroco di Cologno. E non me ne vado» - A sorpresa, Paolo Del Debbio si confessa ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma cult di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani. Durante l’intervista, il ... 🔗msn.com

Paolo Del Debbio: "Volevo diventare sacerdote, ma ho sentito il richiamo dell'amore fisico" - "Ho passato nel seminario arcivescovile di Lucca due anni, tra i 16 e ... Vax Del Debbio dice di rivendicare di "averli ospitati; anche perché dall'altra parte c'erano i Pro Vax. Io faccio ... 🔗msn.com