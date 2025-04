Frascati Scherma Manuela Spica bronzo individuale e argento a squadre agli europei Under 23

Frascati (Rm) – Un'altra impresa internazionale per il Frascati Scherma. A firmarla, stavolta, è stata la sciabolatrice Manuela Spica che ha vinto la medaglia di bronzo individuale e quella d'argento nella prova a squadre dei campionati europei Under 23 che si sono svolti a Tallin.

