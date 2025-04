Conclave il 7 maggio attesa la prima fumata nel pomeriggio Becciu verso la rinuncia al voto

Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. Il Cardinale Becciu, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". In giornata potrebbe essere diffusa una nota ufficiale dello stesso porporato sardo

