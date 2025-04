Inzaghi stufo di Taremi e Arnautovic | in caso di forfait di Thuram clamorosa mossa a sorpresa in attacco

Manca sempre meno alla semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, e le indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile accendono il dibattito. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in casa nerazzurra si starebbe valutando una clamorosa novità tattica in caso di forfait di Marcus Thuram. Se l'attaccante francese non dovesse riuscire a recuperare in tempo per la sfida del Camp Nou, l'idea dello staff tecnico sarebbe quella di schierare Davide Frattesi alle spalle di Lautaro Martinez, unica punta di ruolo disponibile. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe una svolta rispetto agli assetti classici visti finora. Frattesi, fin qui utilizzato prevalentemente come mezzala d'inserimento, potrebbe così agire più vicino alla porta, sfruttando la sua capacità di strappo, gli inserimenti senza palla e l'energia nella pressione alta.

