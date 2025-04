Baroque Festival Florence | musica rinascimentale e barocca nei luoghi dello spirito

Firenze, 28 aprile 2025 – Una missione lunga dieci anni. Quella di diffondere la musica lirica e sperimentale, barocca e rinascimentale, nella nostra regione. E dai risultati si direbbe che l'obiettivo è stato raggiunto, perché l'associazione Konzert Opera Florence - da due lustri impegnata ad organizzare il programma del Baroque Festival Florence - è riuscita anche quest'anno a presentare una rassegna di quattordici concerti di rilevanza internazionale, che da venerdì 2 maggio fino al 27 giugno porteranno nel centro storico di Firenze musicisti di fama internazionale e giovani talenti. Merito soprattutto dell'impegno instancabile del direttore artistico Giacomo Benedetti, capace di coinvolgere una vasta rete di istituzioni nell'ambito dell'Estate Fiorentina: dalla Regione Toscana alla Città Metropolitana, dalla Fondazione Cassa di Risparmio sino al Conservatorio Luigi Cherubini e alla Scuola di musica di Fiesole.

