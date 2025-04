La canzone Papa Nero dei Pitura Freska ispirata alla profezia di Nostradamus | Sarà vero? Dopo Miss Italia aver un Papa nero? No me par vero - VIDEO

Papa e diventa virale la canzone sul Papa nero dei Pitura Freska La canzone Papa nero dei Pitura Freska era stata presentata al Festival di Sanremo nel 1997, ma è diventata virale ne Ilgiornaleditalia.it - La canzone Papa Nero dei Pitura Freska ispirata alla profezia di Nostradamus: "Sarà vero? Dopo Miss Italia aver un Papa nero? No me par vero" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il cardinale ghanese Turkson sale al terzo posto del podio nella classifica dei bookmakers sul possibile nuovoe diventa virale lasuldeiLadeiera stata presentata al Festival di Sanremo nel 1997, ma è diventata virale ne

Testo e significato di Papa Nero, i Pitura Freska tornano virali dopo la morte di Papa Francesco - I Pitura Freska sono tornati virali con Papa Nero, canzone con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1997 e finiti nella Classifica Viral di Spotify dopo la morte di Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Un papa nero e la profezia di Nostradamus: le congetture dei tabloid anglosassoni pre-Conclave - Roma 23 aprile 2025 – Un papa nero successore di Francesco. La suggestione viene da molti analisti e osservatori, soprattutto all’estero. Già da poche ore dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio, in Italia si fanno i nomi dei cardinali italiani papapili per la successione al trono di Pietro: Parolin, Pizzaballa, Zuppi. Ma uscire dallo Stivale ci consente di allargare la prospettiva. Un papa nero Della possibilità di un papa nero si parla sul Times: “Darebbe all'Africa la voce che merita”. 🔗quotidiano.net

Festival della Canzone Cristiana 2025, dedica al Giubileo e a Papa Francesco nella settimana di Sanremo - Dal 13 al 15 febbraio andrà in scena la IV edizione del Festival della Canzone Cristiana noto anche come Sanremo Christian Music Festival. Festival della Canzone Cristiana 2025, dedica al Giubileo e a Papa Francesco nella settimana di Sanremo (Facebook Festival della Canzone Cristiana di Sanremo) Notizie.comLa dedica per il 2025 è al Giubileo e a Papa Francesco in quello che è l’Anno Santo. Si svolgerà in concomitanza con la kermesse della musica italiana sempre nella città di Sanremo. 🔗notizie.com

“Francesco, il nostro ‘Papa nero'”, la profezia dei Pitura Freska si è già avverata, parola di Skardy - "Un presidente del consiglio di colore? Ne abbiamo già una nera...": Gaetano Scardicchio, per tutti Sir Oliver Skardy svela i retroscena che li portarono a Sanremo con una canzone rivoluzionaria. Ma v ... 🔗dire.it

Pitura Freska Visionari - Con la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa si prepara a scegliere il successore. Come sempre accade in questi casi, però, si fa spazio anche questa volta l’idea di un Papa nero. In ambito musicale, ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it