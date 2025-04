Buffon | La lotta Scudetto non è chiusa ma il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni

Buffon: «La lotta Scudetto non è chiusa, ma il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni»">Gianluigi Buffon, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, è intervenuto a Coverciano durante il premio ‘Inside the Sport’ organizzato dall’USSI. Tra i temi toccati, anche la volata Scudetto.Alla domanda se la vittoria del Napoli a Roma, che ha consentito il sorpasso sull’Inter, possa aver deciso il campionato, Buffon ha risposto con chiarezza: «No, anche se è stato un passo importante. Lo Scudetto si decide lungo tutto l’anno. In questo percorso ci sono momenti in cui ti accorgi di aver buttato via qualcosa e dilapidato delle occasioni. Questo però non devo dirlo io, lo sapranno all’Inter e al Napoli. Per chi vincerà ci sarà gloria, per l’altra resteranno inevitabilmente dei rimpianti». Napolipiu.com - Buffon: «La lotta Scudetto non è chiusa, ma il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni» Leggi su Napolipiu.com : «Lanon è, ma ilhale»">Gianluigi, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, è intervenuto a Coverciano durante il premio ‘Inside the Sport’ organizzato dall’USSI. Tra i temi toccati, anche la volata.Alla domanda se la vittoria dela Roma, che ha consentito il sorpasso sull’Inter, possa aver deciso il campionato,ha risposto con chiarezza: «No, anche se è stato un passo importante. Losi decide lungo tutto l’anno. In questo percorso ci sono momenti in cui ti accorgi di aver buttato via qualcosa e dilapidato delle. Questo però non devo dirlo io, lo sapranno all’Inter e al. Per chi vincerà ci sarà gloria, per l’altra resteranno inevitabilmente dei rimpianti».

