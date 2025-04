Alfonso Signorini condurrà Pomeriggio 5? Lui rompe il silenzio e fa chiarezza

Pomeriggio 5, Alfonso Signorini sostituirà Myrta Merlino? Il conduttore svela la veritàPer oltre sei mesi Alfonso Signorini è stato impegnato con la conduzione dell'ultima edizione del Grande Fratello, al momento non è chiaro se a settembre tornerà su Canale 5 con la nuova edizione del reality.Alfonso Signorini a Boom (Screen video Youtube @boom.morningshow)Lui stesso dopo la finale ha ammesso: "Sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso".Dopo il reality si è concesso una vacanza in Australia, in Italia intanto è venuto fuori che potrebbe approdare a Pomeriggio 5 nei panni di conduttore. Sostituirà Myrta Merlino? Il conduttore senza giri di parole ha subito smentito il rumors a Boom quando Grazia Sambruna glielo ha chiesto.

