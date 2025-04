Papa Francesco fa miracoli per i commercianti di Roma | 35 milioni di euro di incassi in tre giorni

Papa Francesco e il pellegrinaggio continuo alla sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore hanno fatto, finora, più di tutto il Giubileo iniziato ufficialmente il 24 dicembre 2024. Almeno per i commercianti. Il grande afflusso di fedeli e non, sta facendo sorridere in. Romatoday.it - Papa Francesco fa miracoli per i commercianti di Roma: 35 milioni di euro di incassi in tre giorni Leggi su Romatoday.it Le esequie die il pellegrinaggio continuo alla sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore hanno fatto, finora, più di tutto il Giubileo iniziato ufficialmente il 24 dicembre 2024. Almeno per i. Il grande afflusso di fedeli e non, sta facendo sorridere in.

Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, un mese fa il ricovero: continua l’omaggio dei fedeli al Gemelli - “Il Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede con il consueto aggiornamento mattutino su Papa Francesco, ricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. In serata tornerà il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice, in cura per una polmonite bilaterale nel Policlinico romano dal 14 febbraio scorso. Nella serata di giovedì 13 marzo fonti della Santa Sede avevano riferito che la situazione di Bergoglio “resta stazionaria in un quadro complesso”. 🔗lapresse.it

Papa Francesco fa tappa a sorpresa nella Basilica di San Pietro - Papa Francesco si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. È quanto si apprende da fonti vaticane. Nella serata di ieri il Santo Padre aveva ricevuto la visita sorpresa dei reali d'Inghilterra, in occasione del loro ultimo giorno a Roma prima di fare tappa Ravenna. Il Papa si è recato, intorno alle 12.30, in sedia a rotelle, nella basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri, poi si è spostato - riferiscono all'Ansa fonti vaticane - alla tomba di San Pio X. 🔗tg24.sky.it

Su questo argomento da altre fonti

Quando ci sarà la canonizzazione di Carlo Acutis dopo la morte di Papa Francesco: perché sarà fatto santo; I miracoli nelle periferie: «Quando Papa Francesco riaccese in me la fede»; Morte di Papa Francesco, sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis, il 15enne morto a Monza; Bergoglio Santo subito? I tre miracoli di Francesco: Lizzy, Gianna e Paolo, i bambini guariti dopo averlo incontrato... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco fa miracoli per i commercianti di Roma: 35 milioni di euro di incassi in tre giorni - Le esequie di Bergoglio e il pellegrinaggio alla tomba a Santa Maria Maggiore, insieme al Giubileo degli Adolescenti, hanno fatto schizzare gli introiti per bar, gelaterie e ristoranti "anche nelle zo ... 🔗romatoday.it

FUNERALI PAPA FRANCESCO/ Il mattino dei miracoli e il nuovo inizio della Chiesa - Ieri si è svolto a Roma il funerale di papa Francesco. 200mila persone commosse hanno salutato il successore di Pietro. Ora la nave riprende il suo viaggio ... 🔗ilsussidiario.net

I miracoli nelle periferie: «Quando Papa Francesco riaccese in me la fede» - Parla Caterina La Banca, giornalista di Cassano che ha avuto la fortuna di incontrare Bergoglio: «Ricordo perfettamente la sua mano calda e quel sorriso benevolo che sapeva di misericordia. Mi sono se ... 🔗ecodellojonio.it