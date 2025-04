Gennarino di Affari Tuoi chi è il cane mascotte di Stefano De Martino

Gennarino è il cane mascotte di Affari Tuoi che ha conquistato il pubblico e Stefano De Martino. Si tratta di un Jack Russell piuttosto famoso che, dopo aver preso parte ad alcune puntate dello show Rai, è diventato una presenza fissa nella trasmissione.Gennarino, il cane mascotte di Affari TuoiGennarino è arrivato ad Affari Tuoi per la prima volta nella puntata speciale di Pasqua. Era infatti sia nel tabellone che nel pacco di Elisa dal Friuli Venezia Giulia, la protagonista della puntata.Quando finalmente il pacco è stato aperto, Gennarino è apparso nello studio, facendo un giro fra gli applausi del pubblico e le risate di Stefano De Martino. Dopo questo show è comparso nuovamente nella trasmissione, conquistando spazio grazie alla sua simpatia, fra le carezze del conduttore e i saluto al dottore. Dilei.it - Gennarino di Affari Tuoi, chi è il cane mascotte di Stefano De Martino Leggi su Dilei.it è ildiche ha conquistato il pubblico eDe. Si tratta di un Jack Russell piuttosto famoso che, dopo aver preso parte ad alcune puntate dello show Rai, è diventato una presenza fissa nella trasmissione., ildiè arrivato adper la prima volta nella puntata speciale di Pasqua. Era infatti sia nel tabellone che nel pacco di Elisa dal Friuli Venezia Giulia, la protagonista della puntata.Quando finalmente il pacco è stato aperto,è apparso nello studio, facendo un giro fra gli applausi del pubblico e le risate diDe. Dopo questo show è comparso nuovamente nella trasmissione, conquistando spazio grazie alla sua simpatia, fra le carezze del conduttore e i saluto al dottore.

