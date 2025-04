Notizieaudaci.it - Strage Monreale: Salvatore Calvaruso confessa e poi tace, il papà di una vittima: ‘Giustizia o me la faccio’

La confessione spontanea e il silenzio davanti al pm, 19 anni, è accusato di aver partecipato alla sanguinosa sparatoria di, che ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due. In un primo momento il ragazzo ha rilasciato una confessione spontanea ai carabinieri, ammettendo il suo coinvolgimento e fornendo alcuni dettagli cruciali: tra questi, il ritrovamento di un paio di occhiali da vista, che ha riconosciuto come propri. Tuttavia, una volta di fronte al pubblico ministero,si è avvalso della facoltà di non rispondere, rendendo inutilizzabili le sue dichiarazioni spontanee ai fini processuali. Le vittime sonoTurdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Andrea Miceli, 26 anni, deceduto in ospedale dopo un disperato tentativo di salvarlo.