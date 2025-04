Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo GilettiQuesta sera, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo Stato delle Cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.anticipazioni e ospitiIn apertura di puntata la “versione di Michele Santoro” sul futuro della Chiesa dopo Papa Francesco e sugli sviluppi della guerra in Ucraina alla luce dello storico incontro fra Donald Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro. Il confronto politico avrà come protagonisti il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e la capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi. Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Leggi su Tpi.it LodeldiQuesta sera, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo, il nuovodiche racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di puntata la “versione di Michele Santoro” sul futuro della Chiesa dopo Papa Francesco e sugli sviluppi della guerra in Ucraina alla luce dello storico incontro fra Donald Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro. Il confronto politico avrà come protagonisti il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e la capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. 🔗tpi.it

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. 🔗tpi.it

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. 🔗tpi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo Stato delle Cose, argomenti e ospiti della puntata di questa sera; Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti. Il business dei passaporti e il commercio dei concerti; Francesca Fagnani a Lo stato delle cose per parlare del caso Diabolik. Ospiti e anticipazioni dello show con Massimo Giletti; Lo Stato delle Cose, anticipazioni: continua l'inchiesta sul business dei passaporti. I temi della puntata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lo Stato delle Cose, argomenti e ospiti della puntata di questa sera - Questa sera, lunedì 28 aprile 2025, a partire dalle 21.20 su Rai 3, Massimo Giletti torna con "Lo Stato delle Cose", trasmissione che vanta un menù di cronaca, politica e inchieste esclusive; per ... 🔗today.it

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: i rapporti tra rapper e criminalità con il caso di Tony Effe. Poi, nuovi racconti dei clienti della Gintoneria - Massimo Giletti è in onda con Lo Stato delle Cose lunedì 28 aprile alle 21.20 su Rai3. In apertura di puntata la “versione di Michele Santoro” sul futuro della Chiesa dopo Papa Francesco e sugli ... 🔗affaritaliani.it

Lo Stato delle Cose: anticipazioni e ospiti oggi, 24 marzo 2025/ Vladimir Luxuria, Gintoneria e “caso” Fedez - Lo Stato delle Cose torna oggi, lunedì 24 marzo 2025, in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata ricca di ospiti e temi da affrontare. Le anticipazioni ci indicano che il nuovo appuntamento ... 🔗ilsussidiario.net