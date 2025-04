Briatore contro Vaticano e fedeli per il funerale di papa Francesco | Come al circo

contro lo scarso controllo da parte degli organizzatori, che ha di fatto dato il via libera a scatti e selfie Ilgiornale.it - Briatore contro Vaticano e fedeli per il funerale di papa Francesco: "Come al circo" Leggi su Ilgiornale.it L'imprenditore si è scagliatolo scarsollo da parte degli organizzatori, che ha di fatto dato il via libera a scatti e selfie

