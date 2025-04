Imparare a fare sesso bene | come esplorare il piacere e sentirsi più sicure e consapevoli

sesso si nasce imparati? Assolutamente no. Nessuno sa esattamente cosa fare le prime volte, così come non esiste un manuale d'istruzioni, pronto all'uso che ci dice cosa fare, come dare e ricevere piacere o come adattarsi alle varie situazioni. Il sesso si impara con il tempo, conoscendo meglio il proprio corpo, capendo cosa ci fa stare bene e cosa invece no, con l'esperienza e la voglia di esplorare se stessi e l'altro. Non esiste un modo "giusto" per vivere il piacere: ogni persona è diversa e ogni esperienza è un'occasione per scoprirsi un po' di più. È importante ascoltarsi, rispettare i propri tempi e quelli dell'altro, senza fretta e senza pensare di dover essere perfette. fare l'amore è prima di tutto un modo per sentirsi bene con se stessi e con chi abbiamo accanto. Per questo è importante vivere il sesso senza aspettative irrealistiche, ma come un percorso di scoperta continua.

