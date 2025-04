Conclave il cardinale Becciu pronto al passo indietro

pronto a portare le prove nelle prossime ore Repubblica.it - Conclave, il cardinale Becciu pronto al passo indietro Leggi su Repubblica.it Il porporato avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo pontefice. Ma continua a sostenere la sua innocenza, della quale sarebbea portare le prove nelle prossime ore

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il caso Becciu anima le congregazioni pre Conclave, cardinale Versaldi: “C’è giudizio ma ci sarà appello” - “Non siamo chiamati a cambiare la volontà del Papa ma solo a verificarla” ha dichiarato il cardinale Giuseppe Versaldi spiegando che sul caso Becciu restano da verificare le volontà del defunto Pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave, il caso del cardinale Becciu: «Non sono stato estromesso, voterò il nuovo Papa» - All’indomani della morte di Papa Francesco, il caso del cardinale Angelo Becciu è tornato a scuotere le mura vaticane. Becciu, già privato da Papa Francesco nel 2020 dell’incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei «diritti connessi al cardinalato» come reso noto in un comunicato della Sala Stampa vaticana, ha contestato la validità di quella esclusione rivendicando il diritto di partecipare al Conclave. 🔗lettera43.it

Conclave 2025: prima fumata il 7 maggio -Tutti i idettagli - Città del Vaticano – È tutto pronto: il conclave per l'elezione del nuovo Pontefice inizierà ufficialmente mercoledì 7 maggio 2025. La prima votazione, e quindi la possibilità della prima fumata, è ... 🔗infooggi.it

Il conclave comincia il 7 maggio, chiude la Cappella Sistina. Becciu verso un passo indietro - La prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. Sospese anche le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli. Continua l'afflusso di fedeli sulla tomba di Papa Francesco ... 🔗ansa.it

Becciu, passo indietro prima del Conclave: non voterà il nuovo Papa. Attesa in serata la nota ufficiale - Alla fine è arrivato il passo indietro: il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al conclave. Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla congregazione generale di ... 🔗ilmessaggero.it