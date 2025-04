Tpi.it - Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 28 aprile 2025, ore 21.30.

E' "Istanbul, la città che visse tre volte" la meta del viaggio di oggi. Prima colonia greca col nome di Bisanzio, poi con il nome di Costantinopoli, la città è stata per più di mille anni capitale dell'Impero Romano d'oriente e per altri cinquecento dell'Impero Ottomano e, infine, megalopoli della moderna Turchia con il nome di Istanbul. Nella storia di questa città, divisa tra Europa e Asia, si muovono imperatori e sultani, basilisse e concubine, eunuchi e visir, e ciascuno lascia un'impronta più o meno duratura del suo passaggio nell'inconfondibile skyline che si affaccia sul Corno d'Oro.