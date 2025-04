Dacia Duster tecnologia e funzionalità smart senza rinunciare al value for money

Dacia Duster si rinnova con più tecnologia, sicurezza e praticità, mantenendo prezzi competitivi e uno spirito essenziale ma moderno Ilgiornale.it - Dacia Duster, tecnologia e funzionalità smart senza rinunciare al "value for money" Leggi su Ilgiornale.it si rinnova con più, sicurezza e praticità, mantenendo prezzi competitivi e uno spirito essenziale ma moderno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dacia Duster, la rivoluzione è (anche) nel design: semplicità e funzionalità - La terza generazione di Dacia Duster incarna ed esalta la filosofia del marchio romeno del gruppo Renault, che dal punto di vista stilistico (e non solo) punta da sempre all’essenziale e elimina artifici inutili che appesantiscono la vettura (anche oltre il design) valorizzando la funzionalità. “Duster non sarebbe Duster senza un abitacolo ingegnoso e pratico che facilita la vita quotidiana degli utenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dacia Jogger: tecnologia ADAS per sicurezza e comfort - (Adnkronos) – Dacia Jogger è il crossover versatile che unisce l’ampiezza di una familiare, la praticità di un multispazio e l’assetto solido di un SUV. Disponibile fino a 7 posti, offre un’esperienza di guida stabile e sicura, arricchita da avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) progettati per garantire protezione e benessere a bordo. Dacia Jogger, […] L'articolo Dacia Jogger: tecnologia ADAS per sicurezza e comfort proviene da Webmagazine24. 🔗.com

DACIA Duster 4X4: l’essenza del fuoristrada compatto - (Adnkronos) – DACIA Duster si conferma un punto di riferimento tra i SUV compatti con capacità off-road di alto livello. La nuova versione con trazione integrale sfrutta la piattaforma CMF-B, una soluzione tecnica avanzata che incrementa lo spazio interno per passeggeri e bagagli senza alterare la lunghezza complessiva del veicolo. Il comportamento del nuovo DACIA Duster […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Dacia Duster, tecnologia e funzionalità smart senza rinunciare al value for money; Dacia Duster, tecnologia e versatilità per ogni percorso; Dacia Duster 2025: la scheda tecnica della finalista; Spring, Sandero, Duster e Jogger: il test drive della gamma Dacia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media