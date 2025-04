Altedo dopo cinque anni torna la sagra dell' Asparago Verde Igp

dopo cinque anni di assenza torna a Malalbergo la sagra dell’Asparago Verde Igp di Altedo. Un appuntamento tradizionale e molto radicato nel territorio, che non si era più tenuto dopo lo stop causato dal Covid nel 2020.L’Asparago Verde di Altedo è una delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna: marchio a Identificazione geografica protetta dal 2003 e che, a dispetto di un andamento stagionale incostante, nel 2024, ha totalizzato oltre 225 tonnellate di prodotto certificato e quasi 500 tonnellate di prodotto controllato raccolto.L’appuntamento è stato organizzato dal Comitato promotore La sagra dell’Asparago Verde di Altedo, dal Consorzio dell’Asparago Verde di Altedo Igp e dalla Regione in collaborazione con il Comune e con Cso Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli). Ilrestodelcarlino.it - Altedo, dopo cinque anni torna la sagra dell'Asparago Verde Igp Leggi su Ilrestodelcarlino.it Malalbergo (Bologna), 28 aprile 2025 -di assenzaa Malalbergo laIgp di. Un appuntamento tradizionale e molto radicato nel territorio, che non si era più tenutolo stop causato dal Covid nel 2020.L’diè unae eccellenze agroalimentari’Emilia-Romagna: marchio a Identificazione geografica protetta dal 2003 e che, a dispetto di un andamento stagionale incostante, nel 2024, ha totalizzato oltre 225 tonnellate di prodotto certificato e quasi 500 tonnellate di prodotto controllato raccolto.L’appuntamento è stato organizzato dal Comitato promotore Ladi, dal ConsorziodiIgp e dalla Regione in collaborazione con il Comune e con Cso Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli).

