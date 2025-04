Curling Constantini e Mosaner piegano la Danimarca e firmano il poker ai Mondiali

Curling non si ferma, batte anche la Danimarca e colleziona la quarta vittoria consecutiva su altrettanti incontri disputati ai Campionati Mondiali 2025 di doppio misto. Sul ghiaccio canadese di Fredericton, la magica coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conservato dunque l'imbattibilità nel round robin della rassegna iridata, restando in testa alla classifica del gruppo A insieme a Canada e Scozia.I campioni olimpici di Pechino 2022, tornati insieme proprio per questo appuntamento dopo oltre tre anni (test fondamentale in vista delle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026), hanno faticato forse più del previsto per sconfiggere i coniugi danesi Henrik e Jasmin Holtermann dopo aver dominato le prime tre partite del girone contro Finlandia, Germania e Corea del Sud.

