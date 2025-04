Nuova opportunità per 15 giovani di essere assunti in Enel già durante il corso di laurea in Ingegneria presso Univaq

durante il percorso di studi universitari e sviluppare le competenze dei processi e delle tecnologie che contraddistinguono un settore competitivo e dinamico come quello dell'industria energetica. Visto il successo delle precedenti edizioni, Enel e Università degli Studi dell'Aquila hanno lanciato la Nuova edizione del Programma sperimentale di Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca (art. 45 del D.Lgs 812015), giunto alla terza edizione con l'anno accademico 20252026 per consentire a 15 studenti di avviare un rapporto di lavoro subordinato come apprendisti in concomitanza con il completamento dell'ultimo anno del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica. "Con entusiasmo ci accingiamo ad avviare la terza edizione del Programma di apprendistato duale di Alta Formazione e Ricerca con Enel per formare una Nuova generazione di ingegneri elettrici.

