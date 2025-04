Menaggio controlli sulla statale Regina | oltre 3 300 euro di sanzioni

Menaggio, 28 aprile 2025 – Un totale di 8 violazioni per oltre 3.300 euro di sanzioni, e 10 punti decurtati dalle patenti. E’ il risultato dei controlli svolti questa mattina dalla polizia stradale e della Questura di Como, sulla statale Regina, che avvengono ormai quotidianamente per garantire la sicurezza del traffico e il rispetto dell’ordinanza di Anas che – su un tratto specifico e puntualmente segnalato - regolamenta il transito di mezzi pesanti, dai camion ai pullman.Le violazioni più significative sono state commesse da due bus turistici, ai quali è stata fatta fare inversione di marcia, e da un autocarro. Al primo pullman è stata elevata una sanzione da 87 euro per l’inosservanza dell’ordinanza, al secondo una sanzione di 2.097 euro totali, per mancato rispetto dell’ordinanza, foglio di viaggio non compilato e violazioni relative al periodo di riposo giornaliero. Ilgiorno.it - Menaggio, controlli sulla statale Regina: oltre 3.300 euro di sanzioni Leggi su Ilgiorno.it , 28 aprile 2025 – Un totale di 8 violazioni per3.300di, e 10 punti decurtati dalle patenti. E’ il risultato deisvolti questa mattina dalla polizia stradale e della Questura di Como,, che avvengono ormai quotidianamente per garantire la sicurezza del traffico e il rispetto dell’ordinanza di Anas che – su un tratto specifico e puntualmente segnalato - regolamenta il transito di mezzi pesanti, dai camion ai pullman.Le violazioni più significative sono state commesse da due bus turistici, ai quali è stata fatta fare inversione di marcia, e da un autocarro. Al primo pullman è stata elevata una sanzione da 87per l’inosservanza dell’ordinanza, al secondo una sanzione di 2.097totali, per mancato rispetto dell’ordinanza, foglio di viaggio non compilato e violazioni relative al periodo di riposo giornaliero.

