Femminicidio di Roua Nabi a Torino marito condannato all' ergastolo

condannato all'ergastolo Abdelkader Ben Alaya, l'uomo di 48 anni che il 23 settembre 2024 ha ucciso a coltellate davanti ai figli la moglie Roua Nabi in un appartamento di Torino. La Corte di assise, così come chiesto dal pm Cesare Parodi, ha anche disposto quattro mesi di isolamento diurno. Dall'agosto precedente l'uomo era sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non si attivò. Il pm ha spiegato che era "scarico". Tg24.sky.it - Femminicidio di Roua Nabi a Torino, marito condannato all'ergastolo Leggi su Tg24.sky.it È statoall'Abdelkader Ben Alaya, l'uomo di 48 anni che il 23 settembre 2024 ha ucciso a coltellate davanti ai figli la mogliein un appartamento di. La Corte di assise, così come chiesto dal pm Cesare Parodi, ha anche disposto quattro mesi di isolamento diurno. Dall'agosto precedente l'uomo era sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non si attivò. Il pm ha spiegato che era "scarico".

Quei quattro alert partiti dal braccialetto elettronico e ignorati: la storia di Roua Nabi, la 35enne che poteva salvarsi dal femminicidio - Un tragico femminicidio avvenuto sotto gli occhi dei figli e un braccialetto antistalking che non è stato preso in considerazione. È l’inquietante scenario emerso dall’inchiesta sull’uccisione di Roua Nabi, una donna tunisina di 35 anni, assassinata a Torino il 23 settembre 2024 dal marito Abdelkader Ben Alaya, suo connazionale, di 48 anni. La donna era vittima di violenza domestica e aveva denunciato il marito per maltrattamenti pochi mesi prima del tragico evento, ma gli alert delle misure di protezione sono stati ignorati. 🔗open.online

Torino, Roua Nabi uccisa dal marito: braccialetto elettronico ignorato - Una tragedia sconvolge Torino. Roua Nabi, 35 anni, viene uccisa dal marito Abdelkader Ben Alaya, 48 anni. L’omicidio avviene davanti ai figli della coppia. La donna aveva denunciato l’uomo per maltrattamenti. Un braccialetto elettronico avrebbe dovuto proteggerla, ma qualcosa non ha funzionato.Leggi anche: Uccide l’ex moglie davanti ai figli: arrestato. L’uomo aveva il braccialetto elettronico Allarmi inascoltati Il braccialetto di Ben Alaya ha lanciato quattro allarmi il giorno dell’omicidio. 🔗thesocialpost.it

Femminicidio Roua Nabi, il pm: “Se avesse ricaricato il braccialetto forse sarebbe ancora viva” - Dopo aver chiesto la condanna all'ergastolo per l'assassino della donna, il Procuratore ha detto: "Se Roua avesse caricato il suo dispositivo, forse oggi sarebbe viva".Continua a leggere 🔗fanpage.it

