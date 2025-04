Comicon il Ministero della Cultura presenta il bonus di 500 euro per gli studenti

Al Comicon Napoli il MiC presenta le Carte Cultura: 500 euro per i nati nel 2006 - Il ministero della Cultura parteciperà alla 25ª edizione di Comicon Napoli – Festival Internazionale della Cultura Pop, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio “La presenza del ministero alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione della cultura e favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni”, si sottolinea in una nota. 🔗ildenaro.it

Amazon ancora a fianco del Ministero della Cultura: Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito utilizzabili su Amazon.it - (Adnkronos) – Amazon conferma il suo impegno a rendere la cultura più accessibile collaborando con il Ministero della Cultura. Questa partnership permette ai giovani di utilizzare le Carte Cultura Giovani e Carta del Merito per acquistare una varietà di prodotti culturali su Amazon.it. Gli utenti possono utilizzare le Carte per acquistare libri, CD, vinili, eBook Kindle, […] 🔗periodicodaily.com

Cultura: Pupi Avati, felice su ministero Cinema, valuti intero Parlamento - Roma, 19 feb. (LaPresse) – “L’apertura di Tajani sulla mia proposta di un ministero del Cinema? La cosa mi riempie d’orgoglio perché vuol dire che è stata finalmente presa seriamente in considerazione dal governo”. Così il regista Pupi Avati a LaPresse. “E’ una proposta bipartisan che l’intero Parlamento deve prendere in considerazione, perché il cinema italiano è patrimonio del Paese e non di un partito né di governo di opposizione – aggiunge – La leggenda del cinema italiano di sinistra è tramontata. 🔗lapresse.it

