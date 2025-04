Opportunità | il Verdi presenta il corso di formazione per sarti teatrali

corso di sartoria teatrale, una grande occasione per chi desideri imparare le tradizioni e i mestieri artigiani dell’arte del Teatro e farne una professione affascinante, originale e fortemente creativa. Organizzato dal Teatro Verdi in collaborazione con l’agenzia formativa Formatica e con il contributo della Banca Popolare di Lajatico, il corso è finalizzato alla formazione di sarti specializzati nella creazione di costumi di scena.Da giugno a settembre, in 300 ore di lezioni frontali e attività di laboratorio negli spazi del Teatro Verdi, gli allievi saranno guidati da costumisti e professionisti nella conoscenza e nella pratica delle tecniche sartoriali, da quelle tradizionali a quelle più innovative, progetteranno abiti di scena e accessori, e collaboreranno alla realizzazione dei costumi di scena della Stagione Lirica 202526 del Teatro di Pisa. Lanazione.it - Opportunità: il Verdi presenta il corso di formazione per sarti teatrali Leggi su Lanazione.it Pisa, 28 aprile 2025 – La Fondazione Teatro di Pisa arricchisce la propria offerta formativa con la prima edizione deldi sartoria teatrale, una grande occasione per chi desideri imparare le tradizioni e i mestieri artigiani dell’arte del Teatro e farne una professione affascinante, originale e fortemente creativa. Organizzato dal Teatroin collaborazione con l’agenzia formativa Formatica e con il contributo della Banca Popolare di Lajatico, ilè finalizzato alladispecializzati nella creazione di costumi di scena.Da giugno a settembre, in 300 ore di lezioni frontali e attività di laboratorio negli spazi del Teatro, gli allievi saranno guidati da costumisti e professionisti nella conoscenza e nella pratica delle tecniche sartoriali, da quelle tradizionali a quelle più innovative, progetteranno abiti di scena e accessori, e collaboreranno alla realizzazione dei costumi di scena della Stagione Lirica 202526 del Teatro di Pisa.

