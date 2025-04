Atalanta troppi punti persi in casa contro le medio-piccole I numeri dal 2016 ad oggi solo una Dea ha fatto peggio della 2024-2025

Atalanta, quanto pesano i punti con le medio-piccole in casa? Il confronto con le passate stagioni dice che solo una Dea ha fatto peggio della 2024-2025 L’Atalanta contro le squadre di mediobassa-classifica (dalla decima in giù) ha totalizzato 42 punti totali: di cui 19 solo in casa per una media punti interna di 1,72. Confrontando . Calcionews24.com - Atalanta, troppi punti persi in casa contro le medio-piccole. I numeri dal 2016 ad oggi (solo una Dea ha fatto peggio della 2024-2025) Leggi su Calcionews24.com , quanto pesano icon lein? Il confronto con le passate stagioni dice cheuna Dea haL’le squadre dibassa-classifica (dalla decima in giù) ha totalizzato 42totali: di cui 19inper una mediainterna di 1,72. Confrontando .

