Femminicidio Ilaria Sula spunta una dash cam sull' auto di Mark Samson

Femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa in un appartamento del quartiere Africano da Mark Samson, 23enne reo confesso. Una dash cam con una microsim, presenti all'interno della vettura del giovane. Romatoday.it - Femminicidio Ilaria Sula, spunta una dash cam sull'auto di Mark Samson Leggi su Romatoday.it Gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori elementi in relazione aldi, la studentessa di 22 anni uccisa in un appartamento del quartiere Africano da, 23enne reo confesso. Unacam con una microsim, presenti all'interno della vettura del giovane.

Femminicidio di Ilaria Sula: spunta il cellulare, nuova svolta nel caso - Il telefono era nella camera dei genitori di Mark Samson Nuovo colpo di scena nel femminicidio di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate lo scorso 26 marzo a Roma. Il suo ex, Mark Samson, aveva inizialmente dichiarato di aver gettato il cellulare della vittima in un tombino, ma nei giorni scorsi ha ritrattato. Durante un colloquio con i suoi legali, il 23enne ha ammesso che il telefono non era stato eliminato, ma consegnato alla madre. 🔗notizieaudaci.it

Femminicidio Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. 🔗tg24.sky.it

Indagata la madre dell'ex fidanzato accusato di aver ucciso Ilaria Sula: avrebbe visto il cadavere della 22enne e aiutato il figlio

