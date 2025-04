Engineering cambia guida | Aldo Bisio nuovo CEO dopo la crescita record con Maximo Ibarra

Engineering, leader nella digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, annuncia un importante cambio al vertice: Maximo Ibarra lascia la carica di CEO dopo quattro anni di intensa trasformazione e crescita, passando il testimone ad Aldo Bisio, manager di grande esperienza, laureato in ingegneria meccanica, già Amministratore Delegato di Vodafone Italia e di Group Chief Commercial Officer. In precedenza, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ariston e Direttore Generale di RCS Quotidiani. La transizione, effettiva dal 28 aprile 2025, segna l’inizio di una nuova fase per il colosso italiano dell’IT, che oggi conta circa 14.000 dipendenti, presenza in 21 Paesi e un fatturato di 1,8 miliardi di euro.Una crescita costante sotto la guida di IbarraMaximo Ibarra, arrivato in Engineering nel 2021, ha guidato il gruppo attraverso una profonda trasformazione, puntando su innovazione, espansione internazionale e rafforzamento della governance. Quotidiano.net - Engineering cambia guida: Aldo Bisio nuovo CEO dopo la crescita record con Maximo Ibarra Leggi su Quotidiano.net Il gruppo, leader nella digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, annuncia un importante cambio al vertice:lascia la carica di CEOquattro anni di intensa trasformazione e, passando il testimone ad, manager di grande esperienza, laureato in ingegneria meccanica, già Amministratore Delegato di Vodafone Italia e di Group Chief Commercial Officer. In precedenza, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ariston e Direttore Generale di RCS Quotidiani. La transizione, effettiva dal 28 aprile 2025, segna l’inizio di una nuova fase per il colosso italiano dell’IT, che oggi conta circa 14.000 dipendenti, presenza in 21 Paesi e un fatturato di 1,8 miliardi di euro.Unacostante sotto ladi, arrivato innel 2021, hato il gruppo attraverso una profonda trasformazione, puntando su innovazione, espansione internazionale e rafforzamento della governance.

