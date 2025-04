Squalifica Yildiz chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco | ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice SportivoTudor studia già le possibili soluzioni alla Squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. Se l’attaccante serbo non dovesse recuperare, invece, c’è anche l’ipotesi 3-5-2 con McKennie al posto di Yildiz, a supporto di Kolo Muani, e Cambiaso e Weah sulle fasce. Infine, un’altra opzione è rappresentata da Conceicao: l’esterno portoghese potrebbe agire al posto del numero 10 bianconero nel 3-4-2-1 di Tudor. .com Juventusnews24.com - Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo Leggi su Juventusnews24.com , chi aldel10? Lediperilindelstudia già le possibili soluzioni alladi Kenan. Lo scenario più plausibile per, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. Se l’attaccante serbo non dovesse recuperare, invece, c’è anche l’ipotesi 3-5-2 con McKennie aldi, a supporto di Kolo Muani, e Cambiaso e Weah sulle fasce. Infine, un’altra opzione è rappresentata da Conceicao: l’esterno portoghese potrebbe agire aldel10 bianconero nel 3-4-2-1 di. .com

Squalifica Yildiz: il numero 10 a rischio stangata! Le scuse bastano? Reazioni e cosa succede ora – VIDEO di Chiara Aleati - di Redazione JuventusNews24 Squalifica Yildiz: il numero 10 a rischio stangata dopo l’espulsione col Monza! Cosa succede ora – VIDEO Nella puntata odierna di ‘Più Chiara di così’, la nostra Chiara Aleati affronta il “caso” Yildiz dopo l’espulsione del numero 10 bianconero in Juve–Monza. Rischio stangata per il gioiello turco. Il numero 10 bianconero si è scusato con squadra e tifosi, ma ora resta da capire quale sarà la decisione del giudice sportivo. 🔗juventusnews24.com

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa: la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero - di Redazione JuventusNews24Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi La Juventus di Tudor ospita questa sera all’Allianz Stadium il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà ancora titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve agirà ancora da trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic nel 3-4-2-1 di Tudor. Cambia però il suo compagno di reparto: l’altro trequartista dietro al serbo dovrebbe essere Teun Koopmeiners. 🔗juventusnews24.com

