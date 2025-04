Mercato Juventus il Manchester United piomba sull’obiettivo | novità in vista dell’estate! Il piano dei Red Devils

Mercato Juventus, il Manchester United piomba sull'obiettivo in attacco. Possibile assalto a Lookman

Ademola Lookman, nome accostato anche al calcioMercato Juve, sarebbe diventato un obiettivo prioritario del Manchester United in vista della prossima estate. Il club inglese sarebbe infatti pronto ad investire cifre importanti sul Mercato per rivoluzionare il proprio attacco. In cima alla lista è finito così anche l'attaccante dell'Atalanta, ormai ai saluti a Bergamo. La Juve è avvisata: aumenta la concorrenza per Lookman. A riportare la notizia è Caughtoffside.com.

Hojlund Juventus, l'annuncio di Amorim sull'obiettivo di mercato: l'allenatore del Manchester United gli ha dato questo consiglio per il futuro. Le dichiarazioni

Tra gli ultimi nomi accostati al calciomercato Juve c'è Hojlund del Manchester United che è rimasto a secco nell'ultimo match. Mister Amorim gli ha dato questo consiglio in vista del futuro analizzando il lavoro che farà con l'attaccante.

PAROLE – «L'unico modo che conosco è lavorare su di lui facendogli vedere i video.

Mercato Juventus, il Manchester United piomba sull'attaccante! Prezzo fissato a 35 milioni di euro. L'indiscrezione

Secondo quanto riportato dal The Sun, anche il Manchester United sarebbe sulle tracce di Lorenzo Lucca in vista del prossimo mercato mercato estivo. Sul classe 2000 dell'Udinese, oltre al calciomercato Juve, sono segnalate anche Napoli e West Ham.

Lookman e Ederson: obiettivi di mercato per Juventus e Manchester United

Tutti li vogliono. I gioielli atalantini animano i "rumors" in vista del mercato estivo. Su tutti Ademola Lookman e Josè Ederson. L'anglo nigeriano è l'obiettivo primario della rifondazione juventina: il ds bianconero Giuntoli sogna una coppia d'attacco tutta nigeriana con l'eroe di Dublino e il connazionale Osimhen, rispettivamente gli ultimi due palloni d'oro africani. La dirigenza nerazzurra rimanda ogni trattativa a giugno, dopo aver definito i programmi in base alla partecipazione o meno alla Champions League.

