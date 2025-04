Deficit sanità colpa di gestione di scellerata Puglia FdI contro Emiliano

Puglia, consiglieri regionali di Fratelli d'Italia contro la gestione scellerata del centrosinistra. "Il presidente Michele Emiliano e la sua maggioranza hanno poco più di 48 ore per trovare 174 milioni di euro, altrimenti dovranno mettere le mani nelle tasche dei pugliesi che saranno costretti a pagare, con l'aumento dell'Irpef regionale sulle prossime dichiarazioni dei redditi, un Deficit sanitario per colpa di una gestione scellerata degli ultimi 20 anni". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. "La verità è che quella "sanità migliore" promessa dal centrosinistra e diventata un cavallo di battaglia prima di Nichi Vendola e poi di Emiliano non solo non è stata migliore, ma addirittura - aggiungono - è peggiorata sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista finanziario, visto che continuamente viene fatto ricorso agli avanzi di amministrazione per porre in parte rimedio". Iltempo.it - "Deficit sanità colpa di gestione di scellerata". Puglia, FdI contro Emiliano Leggi su Iltempo.it , consiglieri regionali di Fratelli d'Italialadel centrosinistra. "Il presidente Michelee la sua maggioranza hanno poco più di 48 ore per trovare 174 milioni di euro, altrimenti dovranno mettere le mani nelle tasche dei pugliesi che saranno costretti a pagare, con l'aumento dell'Irpef regionale sulle prossime dichiarazioni dei redditi, unsanitario perdi unadegli ultimi 20 anni". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. "La verità è che quella "migliore" promessa dal centrosinistra e diventata un cavallo di battaglia prima di Nichi Vendola e poi dinon solo non è stata migliore, ma addirittura - aggiungono - è peggiorata sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista finanziario, visto che continuamente viene fatto ricorso agli avanzi di amministrazione per porre in parte rimedio".

