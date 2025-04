Blackout sindaco Madrid Lasciare libere le strade per le emergenze

Madrid (SPAGNA) – "Qui dal Centro Integrato di Sicurezza ed emergenze del Comune di Madrid, e vista la situazione derivante dal Blackout, chiedo a tutti i cittadini madrileni di ridurre al minimo assoluto gli spostamenti e, per quanto possibile, di rimanere dove si trovano in questo momento. È fondamentale Lasciare libere tutte le vie di circolazione: i semafori sono attualmente spenti, ma ciò che è davvero imprescindibile è che i servizi di emergenza possano circolare". Lo dice il sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida Navasqué, in merito al Blackout in Spagna.satgtr(Fonte video: profilo ufficiale X Emergencias Madrid)Unlimited News - Notizie dal mondo

