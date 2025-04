Concerto del 1 maggio 2025 a Roma | si esibiranno anche Achille Lauro Giorgia e Lucio Corsi

anche quest’anno torna il Concerto del 1 maggio. Un grande evento al quale prenderanno parte tanti artisti italiani. Il 1 maggio si celebra la Festa dei lavoratori, un momento per sottolineare l’importanza del lavoro all’interno della società. Una celebrazione che pone l’attenzione anche sulle lotte e le rivendicazioni per ottenere maggiori diritti . Mondouomo.it - Concerto del 1 maggio 2025 a Roma: si esibiranno anche Achille Lauro, Giorgia e Lucio Corsi. Leggi su Mondouomo.it Come da tradizionequest’anno torna ildel 1. Un grande evento al quale prenderanno parte tanti artisti italiani. Il 1si celebra la Festa dei lavoratori, un momento per sottolineare l’importanza del lavoro all’interno della società. Una celebrazione che pone l’attenzionesulle lotte e le rivendicazioni per ottenereri diritti .

