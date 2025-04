Kvaratskhelia | La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c’è poco tempo per ambientarsi

Kvaratskhelia alla vigilia della semifinale di andata di Champions contro l’Arsenal ha rilasciato un’intervista alla sito ufficiale della Uefa. Khvicha è arrivato al Paris Saint-Germain dal Napoli solo a gennaio ma ha già dato un contributo importante in Champions League.Leggi anche: L’Equipe mugugna per Kvaratskhelia: ha lampi di genio ma anche pause e amnesieKvaratskhelia: «La cosa che mi ha colpito di più in assoluto di Luis Enrique è il suo lato umano»Il georgiano parla proprio del trasferimento al Psg: «La parte più difficile è che, quando ti trasferisci a gennaio, arrivi in squadra a metà stagione. È tutto difficile e c’è poco tempo per ambientarsi». Grazie allo staff, agli allenatori e ai compagni però è riuscito ad adattarsi piuttosto in fretta. «Mi hanno fatto sentire come se facessi parte della squadra da molto tempo. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: «La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c’è poco tempo per ambientarsi» Leggi su Ilnapolista.it Khvichaalla vigilia della semifinale di andata di Champions contro l’Arsenal ha rilasciato un’intervista alla sito ufficiale della Uefa. Khvicha è arrivato al Paris Saint-Germain dal Napoli solo ama ha già dato un contributo importante in Champions League.Leggi anche: L’Equipe mugugna per: ha lampi di genio ma anche pause e amnesie: «La cosa che mi ha colpito di più in assoluto di Luis Enrique è il suo lato umano»Il georgiano parla proprio del trasferimento al Psg: «Lapiùè che,ti, arrivi in squadra a metà stagione. È tuttoe c’èper». Grazie allo staff, agli allenatori e ai compagni però è riuscito ad adattarsi piuttosto in fretta. «Mi hanno fatto sentire come se facessidella squadra da molto

Approfondimenti da altre fonti

Esonero Thiago Motta, valutazioni in corso da parte della Juve: sempre più difficile che accada questa cosa. Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Esonero Thiago Motta, valutazioni in corso da parte della Juve: tutti i dettagli sul futuro della panchina bianconera La giornalista Della Valle ha fatto il punto sulla panchina della Juventus e sul futuro di Thiago Motta che difficilmente sarà l’allenatore bianconero della prossima stagione. PAROLE – «La società, inevitabilmente, sta facendo delle valutazioni. A questo punto più si va avanti più diventa veramente difficile, per non dire praticamente impossibile, che Motta sia l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione. 🔗juventusnews24.com

F1, la sfida più difficile. Aci in pista con Del Sette. Parte la corsa al rinnovo - Entra nella fase calda la difficile trattativa per tenere il Gran premio di Formula 1 in città anche dopo la scadenza contrattuale di quest’anno. Ieri pomeriggio in Autodromo è arrivata una delegazione di Aci guidata dal commissario straordinario Tullio Del Sette, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri che il Governo ha scelto dopo aver dichiarato decaduto dal ruolo di presidente Angelo Sticchi Damiani, e dal sub-commissario Giovanni Battista Tombolato (deputato della Lega). 🔗ilrestodelcarlino.it

Temperature record nella prima parte del 2025: così rispettare gli Accordi di Parigi è sempre più difficile - Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti e preoccupanti. Lo testimoniano anche i recenti dati forniti dall’osservatorio europeo Copernicus sui cambiamenti climatici, secondo cui il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello globale e il primo anno solare in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5°C il livello preindustriale. Gli scienziati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf) hanno monitorato i principali indicatori climatici e documentato record di temperatura giornalieri, mensili e annuali senza precedenti ... 🔗tpi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kvaratskhelia: «La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c'è poco tempo per ambientarsi; Intervista a Khvicha Kvaratskhelia: la gentilezza di Luis Enrique e il grande attacco del Paris Saint-Germain; Napoli, Kvaratskhelia può partire a gennaio: previsto incontro con il Psg; Perché il Napoli si prende il rischio di vendere Kvaratskhelia al PSG nel bel mezzo della stagione. 🔗Ne parlano su altre fonti