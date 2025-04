Barcellona Inter Laporta sfida i nerazzurri | Siamo in modalità Champions abbiamo fiducia…

Barcellona Inter, Laporta sfida i nerazzurri: «Siamo in modalità Champions, abbiamo fiducia.» Le parole del presidente blaugranaJoan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Rac1 della stagione dei blaugrana.Inter – «Siamo già in modalità Champions League. abbiamo giocatori giovani, molto ben preparati e allenati, e diamo loro piena fiducia».YAMAL – «Anche questa è una decisione della commissione sportiva dal punto di vista tecnico, poi c'è una parte che riguarda l'economia del club che viene decisa dal consiglio di amministrazione e dal presidente».VINCERE TUTTO – «Ora abbiamo una sana ambizione di vincere le competizioni. La realtà sta superando le aspettative: eravamo pieni di speranza, ma grazie a questi giocatori, a Flick e allo staff Siamo andati oltre. Sarebbe molto importante per il club raggiungere di nuovo la finale di Champions League femminile.

