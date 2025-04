Barcellona-Inter in chiaro | ecco su quale canale verrà trasmessa

L'attesa è finita. Mercoledì 30 aprile, alle ore 21, al Camp Nou andrà in scena una sfida che per l'Inter vale ben più di una semifinale di Champions League: Barcellona-Inter. Un appuntamento che potrebbe decidere le sorti di un'Intera stagione.Con la Coppa Italia ormai sfumata e un campionato che, complice le recenti battute d'arresto contro Cagliari e Roma, si è complicato oltremodo, la squadra di Simone Inzaghi guarda all'Europa con rinnovata ambizione. Proprio in Champions i nerazzurri hanno spesso mostrato il loro volto migliore, e adesso si giocano il tutto per tutto: la possibilità di raggiungere una storica finale, di scrivere una pagina epica e di riscattare una stagione vissuta tra alti molto esaltanti e bassi preoccupanti.Dove vedere Barcellona-InterLa sfida del Camp Nou sarà visibile in chiaro: la diretta TV sarà infatti trasmessa sul canale NOVE (il numero 9 del digitale terrestre e il 149 di Sky).

