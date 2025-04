Obiettivo reddito – Speciale Btp | novità occasioni e rendimenti a confronto a cura di Lorenzo Raffo

Lorenzo Raffo, noto giornalista esperto in obbligazioni, ci delizia con l’analisi di un nuovo BTP arrivato sul mercato italiano, come si deve comportare l’investitore interessato?Come scrive Raffo nel suo articolo: ” Arriva un inedito Btp Italia: sarà da prendere in considerazione anche con l’inflazione in calo? Btp 2072: cosa sta succedendo. Quattro titoli entrano in scena sul Mot: un’analisi e una valutazione di convenienza. “Segue l’analisi dettagliata del nuovo BTP con un confronto tra rendimenti di altri BTP.Continua Raffo: ” Con il decennale italiano sceso come rendimento sotto il 3,6% qualcosa comincia a muoversi nella direzione di un rialzo delle quotazioni per i Btp. È un primo passo che interessa parzialmente le scadenze extralunghe, finora più penalizzate nei movimenti all’insù. It.insideover.com - Obiettivo reddito – Speciale Btp: novità, occasioni e rendimenti a confronto a cura di Lorenzo Raffo Leggi su It.insideover.com , noto giornalista esperto in obbligazioni, ci delizia con l’analisi di un nuovo BTP arrivato sul mercato italiano, come si deve comportare l’investitore interessato?Come scrivenel suo articolo: ” Arriva un inedito Btp Italia: sarà da prendere in considerazione anche con l’inflazione in calo? Btp 2072: cosa sta succedendo. Quattro titoli entrano in scena sul Mot: un’analisi e una valutazione di convenienza. “Segue l’analisi dettagliata del nuovo BTP con untradi altri BTP.Continua: ” Con il decennale italiano sceso come rendimento sotto il 3,6% qualcosa comincia a muoversi nella direzione di un rialzo delle quotazioni per i Btp. È un primo passo che interessa parzialmente le scadenze extralunghe, finora più penalizzate nei movimenti all’insù.

