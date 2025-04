Formazioni ufficiali Inter Juve Primavera | le scelte di Zanchetta e Magnanelli

Formazioni ufficiali Inter Juve Primavera: le scelte di Zanchetta e Magnanelli, per il match di campionato. Ecco le decisioniTutto pronto al Konami Centre per la sfida valida per il campionato Primavera 1 tra Inter Primavera e Juventus. Il match, che vale la 35a giornata, inizierà alle ore 18, dopo essere stato riprogrammato in seguito alla normativa CONI relativa al funerale di Papa Francesco. Ecco le scelte di Zanchetta e Magnanelli:Le Formazioni ufficiali:Inter: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta, Alexiou, Berenbruch, Spinaccé, Mosconi, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri. A disposizione: Zamarian, Maye, Lavelli, Quieto, Bovo, Venturini, Motta, Della Mora, Zouin, Garonetti, Pinotti.JUVENTUS: Radu, Martinez, Boufandar, Ventre, Crapisto, Vacca, Pagnucco, Rizzo, Ngana, Merola, Savio.

