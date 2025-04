App IO cresce a ritmi impressionanti | l’86% dei comuni italiani è già presente

comuni italianiL'articolo App IO cresce a ritmi impressionanti: l’86% dei comuni italiani è già presente proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - App IO cresce a ritmi impressionanti: l’86% dei comuni italiani è già presente Leggi su Tuttoandroid.net Diamo uno sguardo ai dati provenienti da un'analisi del Centro Studi Enti Locali sull'adozione dell'app IO da parte deiL'articolo App IOdeiè giàproviene da TuttoAndroid.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Risolto il problema con l'app "Io", notifiche bollette Tari ora corrette - Le notifiche di alcune bollette TaRi relative all’acconto 2025, segnalate dall’app “Io”, non erano corrette, ma ora il problema è stato risolto dall’amministrazione comunale di Latina. Si è trattato di un problema informatico tra il server dell’ufficio Tributi e il server della ditta che gestito... 🔗latinatoday.it

L’app IO si aggiorna e introduce un nuovo metodo di pagamento per pagoPA - L'app IO si aggiorna sul Google Play Store e introduce Satispay tra i metodi di pagamento per gli avvisi pagoPA: ecco tutte le novità. L'articolo L’app IO si aggiorna e introduce un nuovo metodo di pagamento per pagoPA proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Edilizia in legno: cresce il mercato italiano, ma a ritmi diversi tra le regioni e tra edilizia privata e pubblica - Quello dell’edilizia in legno è un mercato che continua a crescere in Italia spinto soprattutto da ragioni ecologiche e, cioè, dalla sempre maggiore attenzione degli italiani a fare scelte più sostenibili. Un Osservatorio, quello realizzato dalla Federazione Filiera Legno che riunisce le più importanti realtà italiane del settore, ha provato a fotografare lo stato dell’arte e a fare previsioni soprattutto sul futuro dell’edilizia in legno in Italia. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

IT-Wallet dopo quattro mesi: quanti sono i Documenti su IO?; Pagamenti digitali in Italia: crescita costante e sguardo al futuro; App IO, ecco cos’è e come funziona l’applicazione dei servizi pubblici; Debito pubblico monstre: nel 2020 crescita al ritmo di 20 miliardi al mese. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’app IO supera i 39 milioni di download, coinvolti più del 90% dei Comuni italiani - IO supera i 39 milioni di download e coinvolge 14.000 enti pubblici, tra cui il 90% dei Comuni italiani. Ecco tutti i numeri chiave. 🔗smartworld.it

IO App superata 5 milioni di attivazioni per gestione documenti e servizi digitali in Italia - 5 milioni di attivazioni per documenti su IODocumenti su IO ha superato una tappa significativa con oltre 5 milioni di attivazioni ottenute in meno di ... 🔗assodigitale.it

L’app IO dei servizi pubblici in Italia: le novità, come si usa e il suo senso strategico - App IO, progetto del dipartimento Innovazione, è scaricabile per smartphone Android e Apple: è un tassello importante della strategia digitale del Governo. Vediamo come trasforma il nostro rapporto ... 🔗agendadigitale.eu