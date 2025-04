Blackout in Spagna paralizza il Masters 1000 di Madrid | Sky Sport racconta Arnaldi senza immagini

Blackout elettrico ha colpito la Spagna nella giornata odierna, interrompendo l'erogazione di energia intorno alle 12.50 per cause al momento sconosciute. Migliaia di utenti in tutta la penisola iberica hanno segnalato l'oscuramento, che ha avuto ripercussioni su numerosi servizi, inclusi collegamenti Internet, aeroporti (Madrid Barajas, Lisbona, Barcellona-El Prat) e trasporti ferroviari e metropolitane. Al momento, le cause precise del Blackout rimangono sconosciute. Anche il torneo di tennis Masters 1000 di Madrid è rimasto paralizzato dall'interruzione di corrente. I primi match in programma sono stati interrotti, tra cui quello che vedeva impegnato l'italiano Matteo Arnaldi. La situazione ha portato alla drastica decisione di cancellare tutti i match previsti per la giornata sia del Masters 1000 maschile che del Wta 1000 femminile.

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

