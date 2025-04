Il progetto solista di Godano | Le mie canzoni con l' energia live

solista che parte da lontano. «Stammi accanto» è il nuovo orizzonte musicale di Cristiano Godano, già noto come cantante dei Marlene Kuntz, band seminale del rock italiano anni '90. Oltre all'attività letteraria che l'accompagna da vicino, Godano torna con una nuova tournée e ci è venuto a trovare nella nostra edicola degli artisti (GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA) In attesa degli imminenti impegni con i Marlene. Cristiano Godano, è appena uscito il suo secondo album solista «Stammi accanto». Che live ha preparato? «Sono riuscito a portare le mie composizioni solitarie sul palco con la band. Il mio disco precedente uscì in piena pandemia e fu impossibile suonarlo dal vivo. Ora mi esibisco con i Guano Padano, tre musicisti affiatati che mi permettono di restituire al pubblico una potenza paragonabile a quella che si ottiene sprigionando i decibel e facendo esplodere gli amplificatori. Iltempo.it - Il progetto solista di Godano: Le mie canzoni con l'energia live" Leggi su Iltempo.it Un albumche parte da lontano. «Stammi accanto» è il nuovo orizzonte musicale di Cristiano, già noto come cantante dei Marlene Kuntz, band seminale del rock italiano anni '90. Oltre all'attività letteraria che l'accompagna da vicino,torna con una nuova tournée e ci è venuto a trovare nella nostra edicola degli artisti (GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA) In attesa degli imminenti impegni con i Marlene. Cristiano, è appena uscito il suo secondo album«Stammi accanto». Cheha preparato? «Sono riuscito a portare le mie composizioni solitarie sul palco con la band. Il mio disco precedente uscì in piena pandemia e fu impossibile suonarlo dal vivo. Ora mi esibisco con i Guano Padano, tre musicisti affiatati che mi permettono di restituire al pubblico una potenza paragonabile a quella che si ottiene sprigionando i decibel e facendo esplodere gli amplificatori.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cristiano Godano, nuovo album da solista: “Le mie canzoni sensibili dietro la calma apparente” - Milano – “L’accoglienza dei fans e dei media finora è stata ottima, non so invece cosa è stato scritto sui social a proposito di questo mio nuovo album solista perché non li apro più e, ad essere sincero, non m’interessa più di tanto saperlo”. Niente di snob nelle parole di Cristiano Godano, quanto, piuttosto, un puro e semplice istinto di conservazione perché “lì dentro oggi c’è davvero tanto, troppo, degrado”. 🔗ilgiorno.it

Musica, “Stammi Accanto”: Cristiano Godano esplora fragilità e speranza nel suo nuovo album solista - Cristiano Godano, la voce inconfondibile e l’anima pensante dei Marlene Kuntz, è pronto a svelare un nuovo capitolo del suo percorso artistico solista con l’imminente uscita del suo album “Stammi Accanto”, prevista per venerdì 4 aprile. Questo lavoro, che vedrà la luce sotto l’etichetta Al-Kemi Records del gruppo Ala Bianca e sarà distribuito da Warner Music per la parte fisica e Fuga per il digitale, si preannuncia come un’immersione profonda nelle emozioni e nelle riflessioni suscitate da un periodo storico denso di incertezze, come quello seguito alla pandemia. 🔗ildenaro.it

Cristiano Godano: "Le mie nuove canzoni con l'energia live" - Un album solista che parte da lontano. «Stammi accanto» è il nuovo orizzonte di Cristiano Godano, già noto come cantante dei Marlene Kuntz, band seminale del rock italiano anni '90. Oltre all'attività letteraria che l'accompagna da vicino, Godano torna con una nuova tournée. In attesa degli imminenti impegni con i Marlene. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Puglia, FdI contro Michele Emiliano: Deficit sanità colpa di gestione di scellerata; Cardinali divisi tra progressisti e conservatori, che Papa vogliono gli italiani? Il sondaggio; Cristiano Godano: «Le mie scoperte da solista»; Cristiano Godano: Nei miei concerti folk, impegno e poesia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il progetto solista di Godano: Le mie canzoni con l'energia live" - Un album solista che parte da lontano. «Stammi accanto» è il nuovo orizzonte musicale di Cristiano Godano, già noto come ... 🔗iltempo.it

Cristiano Godano, nuovo album da solista: “Le mie canzoni sensibili dietro la calma apparente” - Il leader dei Marlene Kuntz torna con ‘Stammi accanto’. “C’è un’attitudine melodica più pronunciata, meno decadente e dannata. Almeno in un pezzo del disco sento vegliare su di me il fantasma di Paolo ... 🔗msn.com

Musica, “Stammi Accanto”: Cristiano Godano esplora fragilità e speranza nel suo nuovo album solista - Questo nuovo progetto solista si inserisce nel ricco percorso artistico di Cristiano Godano, che da oltre trent’anni è una figura centrale della musica italiana come leader dei Marlene Kuntz. Dopo ... 🔗ildenaro.it