Caffè Contarena la gestione ora in mano a Signorvino Si pensa ad una riapertura entro l' anno

Signorvino la concessione di servizi dello storico Caffè Contarena. Dopo la conclusione della procedura di affidamento, seguirà ora la stipula del contratto con il marchio di proprietà del gruppo Oniverse (ex Calzedonia). Si tratta di una concessione della durata di nove anni. Udinetoday.it - Caffè Contarena, la gestione ora in mano a Signorvino. Si pensa ad una riapertura entro l'anno Leggi su Udinetoday.it Aggiudicata ala concessione di servizi dello storico. Dopo la conclusione della procedura di affidamento, seguirà ora la stipula del contratto con il marchio di proprietà del gruppo Oniverse (ex Calzedonia). Si tratta di una concessione della durata di nove anni.

