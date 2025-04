‘Non Succederà Più’ l’ex di Shaila Alessandro Zarino svela | Sapevo che avrebbe lasciato Lorenzo

Succederà PIÙ”, Alessandro Zaria la rottura degli ShailenzoSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON Succederà PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON Succederà PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 26 aprile 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila Gatta.Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato GF (Screen Mediaset Infinity)l’ex fidanzato della ballerina è tornato a parlare della fine della loro storia d’amore dicendo: “La nostra relazione è terminata tramite messaggio, siamo stati insieme un anno e mezzo. Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti. Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, l’ex di Shaila, Alessandro Zarino, svela: “Sapevo che avrebbe lasciato Lorenzo” Leggi su Bollicinevip.com LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”,Zaria la rottura degli ShailenzoSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 26 aprile 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di, ex fidanzato diGatta.Gatta eSpolverato GF (Screen Mediaset Infinity)fidanzato della ballerina è tornato a parlare della fine della loro storia d’amore dicendo: “La nostra relazione è terminata tramite messaggio, siamo stati insieme un anno e mezzo. Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

‘Non Succederà Più’, il padre di Luca Giglioli è arrabbiato con Yulia Bruschi? Parla lui - LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, Filippo Giglioli commenta i rumors su Yulia Bruschi SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96 Sabato 1 novembre 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Filippo Giglioli, papà del gieffino Luca Giglioli. 🔗bollicinevip.com

‘Non Succederà Più’, il padre di Luca Giglioli è arrabbiato con Yulia Bruschi? Parla lui - LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, Filippo Giglioli commenta i rumors su Yulia Bruschi SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96 Sabato 1 novembre 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Filippo Giglioli, papà del gieffino Luca Giglioli. 🔗bollicinevip.com

‘Non Succederà Più’, Eleonora Cecere: “Abbandono? Non sono pentita. Tra Helena e Javier è una cosa televisiva, Lorenzo e Shaila meglio distanti” - LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, Eleonora Cecere parla del suo percorso e dice la sua sulle coppie del GF SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96 Sabato 15 marzo 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Eleonora Cecere, ex gieffina del Grande Fratello. 🔗bollicinevip.com

Su questo argomento da altre fonti

Canada, Mark Carney: l'ex banchiere centrale che succede a Justin Trudeau; ‘Non Succederà Più’, il padre di Luca Giglioli è arrabbiato con Yulia Bruschi? Parla lui; M5S, il voto online: eliminato il garante, alleanze con accordo programmatico e stop al limite dei due mandati. Grillo attacca: da francescani a gesuiti; Giancarlo Galan, l’ex doge alla Magna porcatio con la nuova fidanzata: «Zaia? Candidato a Venezia, da 15 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia