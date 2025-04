Scuola la circolare di Valditara | Niente compiti assegnati la sera prima o troppe verifiche

Tgcom24.mediaset.it - Scuola, la circolare di Valditara: "Niente compiti assegnati la sera prima o troppe verifiche" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Per il ministero dell'Istruzione, le nuove disposizioni evitano che i carichi di lavoro per gli studenti siano troppo condensati e gravosi

“Asterischi e schwa vietati? Le emergenze nella scuola sono altre”: i sindacati contro la circolare di Valditara - “È sempre successo che i governi, soprattutto di destra, cercassero di irregimentare la lingua ma quest’ultima evolve, sfugge”. A prendersela con la circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito che vieta l’uso del simbolo grafico dell’asterisco (*) o dello schwa (?) nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni scolastiche, è lo scrittore e professore di italiano, Enrico Galliano. Ma non è il solo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Troppi compiti e verifiche: cosa cambia con la circolare di Valditara - Stop ai compiti affidati all'ultimo momento e alle troppe verifiche assegnate nella stessa giornata. Arrivano nuove regole che puntano a rivedere il carico di lavoro degli studenti nelle scuole. Le direttive sono contenute in una circolare firmata dall'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara... 🔗today.it

Il ministro Valditara emana una circolare contro i troppi compiti agli alunni - Arriva una nuova circolare dal Ministero dell'Istruzione e del merito, volta a proteggere gli studenti dal troppo studio e dai troppi compiti. Valditara: "Docenti programmate per tempo ed evitate sovrapposizioni di verifiche"Continua a leggere 🔗fanpage.it

