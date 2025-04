Genoa Miretti si è operato | stagione finita

Miretti si è operato, la sua stagione è finita. Il Genoa ha confermato che il centrocampista classe 2003, in prestito da. Leggi su Calciomercato.com Tutto confermato: Fabiosi è, la sua. Ilha confermato che il centrocampista classe 2003, in prestito da.

Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa? Cosa filtra sulla partecipazione al Mondiale per Club - Infortunio Miretti, stagione conclusa per il centrocampista del Genoa? Ecco le ultime sulla sua partecipazione al Mondiale per Club con la Juve Fabio Miretti, centrocampista della Juventus attualmente in prestito al Genoa, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla. L’operazione è prevista a breve a Torino, e solo dopo sarà possibile stabilire con precisione […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa. Arriva l’esito degli esami strumentali - Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa: ecco l’esito degli esami della società rossoblu Brutte notizie in casa Genoa: stagione completamente finita per il centrocampista Fabio Miretti, protagonista con un brutto infortunio che gli farà saltare le ultime giornate del campionato (nonostante la squadra sia praticamente salva) L’esito degli esami nei confronti del centrocampista […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

Genoa, Miretti si è operato: stagione finita - Tutto confermato: Fabio Miretti si è operato, la sua stagione è finita. Il Genoa ha confermato che il centrocampista classe 2003, in prestito dalla Juventus, è. 🔗calciomercato.com

Genoa, Miretti operato alla spalla: stagione finita - Genova – Il centrocampista del Genoa Fabio Miretti è stato operato stamattina alla spalla, dopo l’infortunio rimediato lunedì scorso in allenamento a Pegli. Per il giocatore, in prestito annuale al ... 🔗ilsecoloxix.it

Calcio: Genoa, Miretti operato alla spalla, stagione finita - Fabio Miretti, centrocampista del Genoa in prestito dalla Juventus, è stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. (AN ... 🔗msn.com