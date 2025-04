BKFC Italy incanta Firenze | ospiti e match epici Rico trionfa Bicchi onora il ring

Firenze sabato sera si è trasformata nel cuore pulsante del combattimento mondiale, quando il Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la Promozione fondata da David Feldman, ha infiammato Palazzo Wanny con uno spettacolo senza precedenti. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato migliaia di appassionati, turisti e curiosi, consolidando Firenze come la nuova capitale europea degli sport da combattimento. Con una card stellare che ha mantenuto il pubblico con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, la serata ha rappresentato un successo totale per la città ospitante. Gli hotel e i ristoranti di Firenze hanno fatto registrare il pienone, con una presenza straordinaria di visitatori internazionali, confermando l'impatto positivo che manifestazioni di questo calibro possono avere sul turismo e sull'economia del Paese. Iltempo.it - BKFC Italy incanta Firenze: ospiti e match epici. Rico trionfa, Bicchi onora il ring Leggi su Iltempo.it sabato sera si è trasformata nel cuore pulsante del combattimento mondiale, quando il Bare Knuckle Fighting Championship (), la Promozione fondata da David Feldman, ha infiammato Palazzo Wanny con uno spettacolo senza precedenti. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato migliaia di appassionati, turisti e curiosi, consolidandocome la nuova capitale europea degli sport da combattimento. Con una card stellare che ha mantenuto il pubblico con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, la serata ha rappresentato un successo totale per la città ospitante. Gli hotel e i ristoranti dihanno fatto registrare il pienone, con una presenza straordinaria di visitatori internazionali, confermando l'impatto positivo che manifestazioni di questo calibro possono avere sul turismo e sull'economia del Paese.

