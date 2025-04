Leader conservatori Canada ' Trump non interferisca sul voto'

Leader conservatore canadese Pierre Poilievre ha chiesto a Donald Trump di "non intromettersi nelle elezioni", dopo il post su Truth in cui il presidente degli Stati Uniti rilanciava la sua proposta di trasformare il Canada nel 51mo stato Usa.

